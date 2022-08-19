Стало известно о «секретной» ракете ВСУ, уничтожающей противовоздушную оборону армии рф

ВСУ, как сообщается, снова вспомнили о своей «секретной» ракете.

Оперативное командование «Юг» в очередной раз отчиталось об уничтожении российских зенитных ракетных комплексов. Так, в ВСУ сообщили, что 18 августа были уничтожены четыре пусковые установки, одна радиолокационная станция, а также зенитный ракетный комплекс С-300, который россияне обычно используют для ударов по наземным целям.

Это уже не в первый раз, когда Вооруженные Силы Украины уничтожают российские ЗРК С-300, обстреливающие украинские города. Например, в конце июля украинские военные уничтожили батарею С-300 оккупантов, которая обстреливала Николаев.

Кроме того, в последнее время ВСУ также уничтожают и радиолокационные станции к этим комплексам: так, в начале августа ВСУ вместе с пусковыми уничтожили и редкую РЛС 9С19 «Имбирь», которая входит в состав ЗРК С-300В и умеет обнаруживать баллистические ракеты.

Эксперты военного портала Defense Express сообщают, что уничтожение российских РЛС на этом направлении можно связать с появлением в Вооруженных Силах Украины противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM. Согласно информации Пентагона, украинские военные запускают эту ракету со своих самолетов.

Fragments of American-made AGM-88 HARM guided aircraft missile, which used to destroy enemy radars, found in the combat zone in Ukraine. This is first documentary evidence of the use of such ammunition by Ukrainian military,transfer of which Kyiv was not previously reported. pic.twitter.com/CfP7Fwa6yA — ZOKA (@200_zoka) August 7, 2022

В целом, как отмечают в ОК «Юг», ситуация остается сложной, но контролируемой. Кроме С-300, за сутки им удалось ликвидировать также 73 оккупанта, три танка, один склад боеприпасов и пять единиц бронированной и автомобильной техники.

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Напомним, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!