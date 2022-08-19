Стало известно о «секретной» ракете ВСУ, уничтожающей противовоздушную оборону армии рф

Оперативное командование «Юг» в очередной раз отчиталось об уничтожении российских зенитных ракетных комплексов. Так, в ВСУ сообщили, что 18 августа были уничтожены четыре пусковые установки, одна радиолокационная станция, а также зенитный ракетный комплекс С-300, который россияне обычно используют для ударов по наземным целям.
Это уже не в первый раз, когда Вооруженные Силы Украины уничтожают российские ЗРК С-300, обстреливающие украинские города. Например, в конце июля украинские военные уничтожили батарею С-300 оккупантов, которая обстреливала Николаев.
Кроме того, в последнее время ВСУ также уничтожают и радиолокационные станции к этим комплексам: так, в начале августа ВСУ вместе с пусковыми уничтожили и редкую РЛС 9С19 «Имбирь», которая входит в состав ЗРК С-300В и умеет обнаруживать баллистические ракеты.
Эксперты военного портала Defense Express сообщают, что уничтожение российских РЛС на этом направлении можно связать с появлением в Вооруженных Силах Украины противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM. Согласно информации Пентагона, украинские военные запускают эту ракету со своих самолетов.
В целом, как отмечают в ОК «Юг», ситуация остается сложной, но контролируемой. Кроме С-300, за сутки им удалось ликвидировать также 73 оккупанта, три танка, один склад боеприпасов и пять единиц бронированной и автомобильной техники.
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Напомним, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
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