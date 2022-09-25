Я полна решимости искоренить антисемитизм: поздравление с Рош ха-Шана от Лиз Трасс

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс поздравила еврейский народ с Рош ха-Шана и заявила, что будет верным другом Израиля.

Трасс рассказала, что когда еврейские семьи собираются для празднования Рош ха-Шана, это является «моментом обновления».

Об этом сообщает CBS News.

«Новый год приносит новое правительство и новую эру для нашей страны. Как премьер-министр я обещаю защищать нашу еврейскую общину. Я полна решимости искоренить антисемитизм. Я буду верным другом Израиля и всегда буду на вашей стороне. В этом духе позвольте мне пожелать всем вам Шана Това», – поделился премьер-министр Великобритании.

Трасс – не единственный зарубежный политик, поздравивший еврейский народ. Так, мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко поздравил иудейскую общину с Рош ха-Шана, а также к израильтянам с лучшими поздравлениями обратились президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Помимо них, с поздравительными словами выступили Нафтали Беннетт и Яир Лапид.

Ранее мы рассказывали, что в Умани хасиды напали на женщину в ее собственной машине.

Также «Курсор» сообщал, что Украина получила системы ПВО NASAMS.

Помимо этого, стало известно, сколько израильтяне тратят денег на подготовку к празднику.