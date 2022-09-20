Посол Великобритании оценил возможность приезда короля Чарльза в Израиль

Посол Великобритании в Израиле сказал: «Я с оптимизмом смотрю на то, что Чарльз посетит Израиль как король».

Посол Великобритании в Израиле Нил Уиган сказал в интервью «Israel Hayom», что «в последние годы связи между Израилем и Великобританией становятся все теснее и теснее. Посетит ли Чарльз Израиль в качестве короля? Я оптимист».

Он добавил: «Это правда, что королева никогда не посещала Израиль, но Чарльз приезжал несколько раз. Кроме того, около трех лет назад, когда я вступил в должность, принц Уильям посетил Израиль. Когда Герцог встретился с Чарльзом в ноябре прошлого года, общее впечатление было очень положительное».

Напомним, что принц Чарльз посещал Израиль по меньшей мере трижды: дважды неофициально (он прибывал на похороны Рабина в 1995-м и Переса в 2016-м) и однажды официально — в 2020 году.

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