Стало известно, сколько человек погибнут, если будет ядерная война

Новое исследование показало, что полномасштабная война между Соединенными Штатами и россией* может уничтожить более половины человечества.

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, сколько человек погибнут, если случится ядерная война. Они пришли к ужасающим выводам, что пять миллиардов человек погибнут в современной ядерной войне, после которой разразится глобальный голод из-за пепла, блокирующего солнечный свет в атмосфере.

Новое исследование команды Университета Рутгерса было опубликовано в журнале Nature Food.

Ученые заявили, что они проанализировали данные и оценили, как сильно могут пострадать мировые урожаи сельскохозяйственных культур из-за облака из пепла, блокирующего солнечный свет.

Ученые оценивали количество пепла, который образуется в результате ядерных войн разного масштаба, во время которых будут уничтожены крупные города в Индии, Пакистане, США или россии. Затем они загрузили данные в инструмент прогнозирования климата для мониторинга движения пепла по земному шару, а также какое влияние он окажет на производство продуктов питания.

Если произойдет ядерная война между Америкой и россией, то согласно модели, ветры планеты поднимут в небо кружащиеся облака дыма и твердых частиц над крупными экспортерами продовольствия — США, Китай, Германия и Великобритания.

Падение урожайности в этих странах спровоцирует каскад нарастающих последствий, из-за которых весь мир погрузится в кризис. После падения урожая произойдет падение и экспорта продовольствия, а это спровоцирует голод в странах Африки и Ближнего Востока.

Если сбудется этот сценарий, то три четверти людей на Земле будут голодать в течение двух лет после прекращения падения ракет. Однако через три-четыре года после обмена ядерными ударами глобальные урожаи сельхозкультур, животных и рыбы снизится на 90%. Все это спровоцирует дальнейшее распространение голода, разрушения и крах по всему миру.

Ученые заявили, что во время самой ограниченной ядерной войны глобальное производство продуктов питания снизится на 7%.

Ранее Курсор писал, что генсек ООН призвал уничтожить все ядерное оружие в мире. Антониу Гутерриш на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия заявил, что только полное уничтожение ядерного оружия может быть гарантией того, что оно не будет применено.

Ядерная война: ученые рассказали, во что превратится планета. Специалисты рассмотрели несколько сценариев развития событий в случае ядерной войны, но все они ведут к катастрофическим последствиям для человечества.

Курсор писал, что глава НАТО ответил на ядерный шантаж со стороны россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!