Ученые провели исследование, чтобы выяснить, сколько человек погибнут, если случится ядерная война. Они пришли к ужасающим выводам, что пять миллиардов человек погибнут в современной ядерной войне, после которой разразится глобальный голод из-за пепла, блокирующего солнечный свет в атмосфере.
Новое исследование команды Университета Рутгерса было опубликовано в журнале Nature Food.
Ученые заявили, что они проанализировали данные и оценили, как сильно могут пострадать мировые урожаи сельскохозяйственных культур из-за облака из пепла, блокирующего солнечный свет.
Ученые оценивали количество пепла, который образуется в результате ядерных войн разного масштаба, во время которых будут уничтожены крупные города в Индии, Пакистане, США или россии. Затем они загрузили данные в инструмент прогнозирования климата для мониторинга движения пепла по земному шару, а также какое влияние он окажет на производство продуктов питания.
Если произойдет ядерная война между Америкой и россией, то согласно модели, ветры планеты поднимут в небо кружащиеся облака дыма и твердых частиц над крупными экспортерами продовольствия — США, Китай, Германия и Великобритания.
Падение урожайности в этих странах спровоцирует каскад нарастающих последствий, из-за которых весь мир погрузится в кризис. После падения урожая произойдет падение и экспорта продовольствия, а это спровоцирует голод в странах Африки и Ближнего Востока.
Если сбудется этот сценарий, то три четверти людей на Земле будут голодать в течение двух лет после прекращения падения ракет. Однако через три-четыре года после обмена ядерными ударами глобальные урожаи сельхозкультур, животных и рыбы снизится на 90%. Все это спровоцирует дальнейшее распространение голода, разрушения и крах по всему миру.
Ученые заявили, что во время самой ограниченной ядерной войны глобальное производство продуктов питания снизится на 7%.
Ранее Курсор писал, что генсек ООН призвал уничтожить все ядерное оружие в мире. Антониу Гутерриш на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия заявил, что только полное уничтожение ядерного оружия может быть гарантией того, что оно не будет применено.
Ядерная война: ученые рассказали, во что превратится планета. Специалисты рассмотрели несколько сценариев развития событий в случае ядерной войны, но все они ведут к катастрофическим последствиям для человечества.
Курсор писал, что глава НАТО ответил на ядерный шантаж со стороны россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!