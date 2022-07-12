Стало известно, сколько на самом деле людей живет на Земле

В ООН прогнозируют, что к 2100 году население Европы будет только сокращаться. Также будет сокращаться и население Китая.

В 2020 и 2021 годах население нашей планеты росло менее чем на один процент в год. Это самый маленький показатель с 1950 года. Однако до конца 2022 года, как предполагается, количество людей на Земле дойдет до отметки в 8 миллиардов человек.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на прогноз от ООН.

В материале говорится, что население 61 страны в 2022-2050 годах станет меньше хотя бы на процент. Это также повлияет на экономическое положение государств.

Более того, в 2030 году на нашей планете будет жить более миллиарда человек, возраст которых будет более 65 лет. Особенно это коснется Италии, Японии и Германии.

В 2080 году населения Земли достигнет отметки в 10,4 миллиарда человек, а затем будет уменьшаться. Уже в 2023 году самой густонаселенной страной станет Индия.

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