Столтенберг рассказал, как путин сыграл на руку НАТО

Столтенберг считает, что у путина не получилось разделить страны НАТО путем нападения на Украину и что этим он только сделал альянс сильнее.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на том, что цель президента рф владимира путина разделить страны НАТО путем нападения на Украину не увенчалась успехом.

«Путин заявил, что хочет, чтобы НАТО было меньше у границ рф. Он добивается противоположного — более сильного и крупного НАТО», — сказал Столтенберг в статье для Financial Times, опубликованной в четверг. Столтенберг утверждает, что москва стремится заморозить военные операции, чтобы перегруппироваться и начать новое наступление в следующем году, не проявляя никаких признаков готовности положить конец конфликту.

Победа россии в войне сделает мир более опасным, подчеркнул Столтенберг, добавив, что в интересах НАТО продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Статья вышла на следующий день после того, как Соединенные Штаты пообещали увеличить военную помощь Украине.

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