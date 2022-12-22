«Война до последнего украинца»: в рф отрегировали на поставку Украине комплексов Patriot

Кремль сегодня в четверг заявил, что поставки США ракетных комплексов Patriot Украине, о которых было объявлено в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в среду, не будут способствовать урегулированию конфликта между москвой и Киевом и не помешают россии* добиться ее цели.

В разговоре с журналистами пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что во время визита Зеленского признаков готовности к мирным переговорам не было, и это свидетельствует о том, что США ведут опосредованную войну с россией «до последнего украинца».

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