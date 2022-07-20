Страна-союзница россии объявила о прекращении всех связей с Украиной

Киев уже разорвал отношения с Дамаском после того, как Сирия признала самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» на востоке Украины.

В среду Сирия объявила, что разрывает отношения с Украиной в поддержку своего близкого союзника россии*, заявив, что этот шаг был ответом на аналогичный шаг Киева.

«Сирийская Арабская Республика приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение правительства Украины», — сообщил государственному информационному агентству САНА неназванный представитель МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский уже объявил о разрыве отношений с Сирией в конце прошлого месяца после того, как Сирия признала поддерживаемые россией «ЛНР» и «ДНР».

«Отношений между Украиной и Сирией больше не будет», — сказал тогда Зеленский.

«ДНР» и «ЛНР», независимость которых москва признала в феврале, находятся на Донбассе, в центре российского вторжения в Украину, которое началось 24 февраля.

Правительство президента Башара Асада, которое в значительной степени полагалось на поддержку рф в десятилетней гражданской войне в его стране, уже признало две другие спонсируемые россией отколовшиеся республики в 2018 году.

Абхазия и Южная Осетия признаны на международном уровне как часть Грузии, которая получила независимость от Советского Союза в 1991 году, но рф и несколько других стран признают их независимость.

Как ранее писал Курсор, по словам главы рф владимра путина, российская федерация готова содействовать вывозу украинского зерна, но есть условие.

Напомним, что Турция входит в число стран, покупающих зерно, которое россия украла в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!