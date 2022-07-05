Стратегия ВОЗ по борьбе с курением крайне неэффективна — эксперты

Эксперты уверены, что электронные системы доставки никотина на 95 процентов менее вредны, если сравнивать с обычными сигаретами.

Бывшие сотрудники ВОЗ Рут Бонита Биглхол и Роберт Биглхол рассказали, что стратегия Всемирной организации здравоохранения по борьбе с курением очень неэффективная. Ее нужно изменить в контексте использования многими людьми электронных сигарет.

Об этом они рассказали в интервью украинскому изданию Health-UA.

В организации отмечают, что в мире еще курят 1,3 миллиарда человек. Это более 20 процентов населения Земли.

Роберт Биглхол уверен, что ВОЗ следует обратить внимание на переход на альтернативные и более безопасные способы доставки никотина в организм. Специалисты призвали к сбалансированному подходу в налогообложении и регулировании электронных сигарет.

С другой стороны, важно учитывать риски и беспокойства по поводу рисков этой продукции для молодых людей.

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