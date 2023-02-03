Стрелок открыл огонь холостыми патронами в Российском еврейском центре в Сан-Франциско

В среду мужчина выстрелил из пистолета холостыми патронами в еврейский центр в Сан-Франциско, чем шокировал группу, собравшуюся на учебную сессию.

Но никто из присутствовавших не вызвал полицию, так что только после того, как слухи об инциденте начали распространяться, к делу подключились власти. Теперь местная полиция и ФБР разыскивают мужчину, который, по их мнению, мог быть тем же человеком, который размахивал пистолетом в местном театре в начале недели.

По словам раввина Бенциона Пиля, который возглавляет общину, мужчина вошел в Центр Шнеерсона около 19:20 во время сеанса, посвященного жизни Любавичского Ребе Менахема Менделя Шнеерсона.

После того, как мужчина вошел, Пил сказал, что сначала спросил, не хочет ли он присоединиться к их сеансу. Вскоре стало ясно, что это не входило в его намерения.

Вместо этого мужчина вытащил пистолет и сказал с акцентом на русском языке, что он из Моссада, израильской разведывательной службы, и что он собирается начать стрельбу, рассказали очевидцы. Другие СМИ сообщали, что он сказал: «Передайте от меня привет Моссаду».

«Я думал, что он шутит, — сказал Пил в четверг J. The Jewish News of Northern California. — Он был похож на российского еврея».

Центр Шнеерсона, расположенный в районе Ричмонд, находится в месте, которое часто называют Маленькой Россией. Он также является центром еврейской жизни для иммигрантов из бывшего Советского Союза в районе залива, где, по словам раввина, насчитывается от 15 000 до 20 000 домохозяйств из бывшего Советского Союза.

Всего подозреваемый произвел от шести до восьми выстрелов. Затем он ушел.

«Все были ошеломлены и потрясены, — сказал Пил.

«Это было так неожиданно с его стороны, — сказал он.

После того, как началась стрельба, Пил сказал, что пошел на кухню, чтобы схватить нож, но к тому времени, когда он вернулся, мужчина исчез.

По словам Пила, после того, как мужчина ушел, собравшиеся обсуждали, стоит ли вызывать полицию.

«Я до сих пор считаю, что это был просто сумасшедший, — сказал он. — Он не выкрикивал никаких антисемитских слов или выражений».

В конце концов, сказал Пил, они решили, что не стоит связываться с полицией, потому что они не пострадали и сомневались, что этого человека надолго продержат под стражей, если его поймают.

Только на следующий день с правоохранительными органами связались после того, как некоторые молодые члены сообщества узнали о том, что произошло.

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