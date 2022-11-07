«Тайные переговоры» Вашингтона с кремлем: появилась реакция Байдена

Соединенные Штаты Америки действительно проводили переговоры с россией* на высшем уровне последние месяцы, но ключевым вопросом обсуждений были отношения между странами.

«Мы оставляем за собой право говорить прямо на высшем уровне по вопросам, вызывающим беспокойство у Соединенных Штатов. Это произошло в течение последних нескольких месяцев. Наши разговоры были сосредоточены только на снижении рисков и отношениях между США и россией», — написал Байден.

Как сообщал Курсор, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в последние месяцы провел конфиденциальные беседы с главными помощниками президента россии владимира путина, пытаясь снизить риск более широкого конфликта вокруг Украины и предостеречь москву от применения ядерного или другого оружия массового уничтожения, США и других стран.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Чиновники заявили, что Салливан контактировал с юрием ушаковым, советником путина по внешней политике. Салливан также говорил со своим прямым коллегой в российском правительстве николаем патрушевым.

По словам чиновников, основная цель состояла в том, чтобы защититься от риска эскалации и держать каналы связи открытыми, а не обсуждать урегулирование войны в Украине.

Ранее Курсор писал, что аналитики ISW рассказали, почему кремль отходит от «ядерных игр». Украина и ее международные сторонники четко дали понять, что они не согласятся на переговоры под дулом пистолета.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!