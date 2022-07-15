Тегеран ответил угрозами на заявление Байдена о применении силы против Ирана

Иран агрессивно прокомментировал заявление Джо Байдена о возможностях применения силовых мер. Пресс-секретарь иранских вооруженных сил заявил: «Следите за штанами своих солдат — они могут намокнуть в Персидском заливе!».

Иранские военные в пятницу предостерегли США и Израиль от силовых мер воздействия на Иран.

Такие комментарии прозвучали после заявления президента США Джо Байдена о применении силы в качестве последнего средства, чтобы предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.

«Американцы и сионисты (Израиль) хорошо знают цену за использование слова «сила» против Ирана», — завил бригадный генерал Абольфазла Шекарчи, пресс-секретарь иранских вооруженных сил.

«Байден, должно быть, был в сонном состоянии, когда угрожал Ирану. Следите за штанами своих солдат — они могут намокнуть в Персидском заливе!» — сказал иранский военный.

На вопрос, применит ли США силу против Ирана, Байден ответил: «Если бы это было последним средством, то да».

В четверг Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали совместное обещание отказать Ирану в ядерном оружии, что является очевидным шагом в сторону удовлетворения призывов Израиля к «убедительной военной угрозе» со стороны мировых держав.

Иран отрицает, что стремится получить ядерное оружие. Он заявляет, что ядерная программа преследует исключительно мирные цели.

Президент США Дональд Трамп отказался от ядерной сделки в 2018 году и вновь ввел жесткие санкции против Ирана, что побудило Тегеран начать нарушать ядерные ограничения соглашения примерно через год.

«Курсор» писал, что Иран заявил, что арестовал членов курдской террористической сети.

Мы информировали, что в Израиле впервые подтвердили проводимые операции в Иране в 2022 году.