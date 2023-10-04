Телефонные мошенники представились сотрудниками банка и украли у женщины все ее сбережения.

Телефонные мошенники украли у 72-летней Джейн, жительницы Австралии, 480 тысяч долларов после того, как она продала дом. Бабушка, будучи клиенткой ANZ Bank в течение почти пяти десятилетий, стала жертвой обмана во время телефонного звонка, когда злоумышленники выдали себя за банковских служащих, и убедили ее перевести имеющиеся у нее деньги на другой счет.

Мошенники позвонили Джейн и представились сотрудниками банка ANZ. Они сказали ей, что с ее банковским счетом возникла проблема, и попросили предоставить личную информацию, например номера кредитных карт и пароли.

Джейн предоставила звонившим запрошенную информацию, и они использовали ее для входа в ее банковский счет онлайн. После этого они перевели с банковского счета 72-летнего человека на счет, принадлежащий им, почти 480 тысяч долларов.

Позже Джейн поняла, что стала жертвой мошенничества, когда получила уведомление от своего банка о подозрительных операциях. Она немедленно связалась со своим банкиром, но ей сказали, что ее деньги пропали. Бабушка из Австралии — лишь одна из миллионов людей по всему миру, ставших жертвами банковских аферистов, выдающих себя за другое лицо. Эти мошенничества становятся все более и более сложными, и их становится очень трудно обнаружить.

В случае Джейн мошенники воспользовались ее верой в банковскую систему, чтобы отнять у нее все ее сбережения.

Курсор ранее писал, что мошенница получила 500 тысяч шекелей от Битуах Леуми, притворившись тяжелобольной.