Тереза ​​Мэй присоединилась к тысячам британцев, чтобы отдать дань уважения королеве

13:55, Сегодня
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королева елизавета ii фото
Фото: pixabay.com

Экс-премьер Тереза ​​Мэй и ее муж сэр Филип Мэй были замечены в Вестминстер-холле. Видео смотрите в новости.

Тереза ​​Мэй присоединилась к тысячам британцев, отдающих дань уважения королеве на похоронах Ее Величества в Вестминстер-холле.

Бывший премьер-министр вместе со своим мужем сэром Филипом Мэем были замечены в очереди у гроба королевы.

Но, в отличие от большинства присутствующих, Мэй, похоже, не стояла в многочасовой очереди снаружи здания, чтобы отдать дань уважения покойному монарху.

Как член парламента, миссис Мэй имеет право встать в начало очереди, которая тянется почти на три мили от Вестминстера до Лондонского моста, и получить немедленный вход в Вестминстер-холл.

Она, как и другие депутаты и их коллеги, имеет право на четыре входных билета с указанием времени, что позволяет их друзьям или родственникам избежать длительного ожидания.

Особое отношение к депутатам было осуждено некоторыми из тысяч британцев, ожидающих своей краткой возможности засвидетельствовать свое почтение.

Так, с 650 депутатами и их 800 коллегами в Палате лордов это означает, что почти 7000 мест в Вестминстер-холле «забронированы» за парламентариями, их друзьями и семьями в течение следующих нескольких дней, что усложняет простым британцам доступ к гробу королевы.

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Автор материала:
Ирен Давид
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