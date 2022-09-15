Тереза ​​Мэй присоединилась к тысячам британцев, чтобы отдать дань уважения королеве

Тереза Мэй присоединилась к тысячам британцев, отдающих дань уважения королеве на похоронах Ее Величества в Вестминстер-холле.
Бывший премьер-министр вместе со своим мужем сэром Филипом Мэем были замечены в очереди у гроба королевы.
Но, в отличие от большинства присутствующих, Мэй, похоже, не стояла в многочасовой очереди снаружи здания, чтобы отдать дань уважения покойному монарху.
Как член парламента, миссис Мэй имеет право встать в начало очереди, которая тянется почти на три мили от Вестминстера до Лондонского моста, и получить немедленный вход в Вестминстер-холл.
Она, как и другие депутаты и их коллеги, имеет право на четыре входных билета с указанием времени, что позволяет их друзьям или родственникам избежать длительного ожидания.
Особое отношение к депутатам было осуждено некоторыми из тысяч британцев, ожидающих своей краткой возможности засвидетельствовать свое почтение.
Так, с 650 депутатами и их 800 коллегами в Палате лордов это означает, что почти 7000 мест в Вестминстер-холле «забронированы» за парламентариями, их друзьями и семьями в течение следующих нескольких дней, что усложняет простым британцам доступ к гробу королевы.
Ранее курсор писал, что 8 сентября умерла Королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет.
Кроме этого, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II.