Тереза ​​Мэй присоединилась к тысячам британцев, чтобы отдать дань уважения королеве

Экс-премьер Тереза ​​Мэй и ее муж сэр Филип Мэй были замечены в Вестминстер-холле. Видео смотрите в новости.

Тереза ​​Мэй присоединилась к тысячам британцев, отдающих дань уважения королеве на похоронах Ее Величества в Вестминстер-холле.

Бывший премьер-министр вместе со своим мужем сэром Филипом Мэем были замечены в очереди у гроба королевы.

Former Prime Minister Theresa May has joined thousands of mourners paying respect to Queen Elizabeth II lying in state in Westminster Hall.

Chief Political Correspondent Nick Eardley is inside Parliament for #BBCBreakfast https://t.co/TLQVn3t0JI pic.twitter.com/O0E929Gou3 — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) September 15, 2022

Но, в отличие от большинства присутствующих, Мэй, похоже, не стояла в многочасовой очереди снаружи здания, чтобы отдать дань уважения покойному монарху.

Как член парламента, миссис Мэй имеет право встать в начало очереди, которая тянется почти на три мили от Вестминстера до Лондонского моста, и получить немедленный вход в Вестминстер-холл.

Она, как и другие депутаты и их коллеги, имеет право на четыре входных билета с указанием времени, что позволяет их друзьям или родственникам избежать длительного ожидания.

Особое отношение к депутатам было осуждено некоторыми из тысяч британцев, ожидающих своей краткой возможности засвидетельствовать свое почтение.

Так, с 650 депутатами и их 800 коллегами в Палате лордов это означает, что почти 7000 мест в Вестминстер-холле «забронированы» за парламентариями, их друзьями и семьями в течение следующих нескольких дней, что усложняет простым британцам доступ к гробу королевы.

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Кроме этого, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II.