Террорист из Техаса одобрял теракт, совершенный 11 сентября 2001 года

Боевик не раз говорил о своей солидарности с боевиками в письмах друзьям.

Гражданин Великобритании Малик Фейсал Акрам, который устроил теракт в синагоге в Техасе, после чего был ликвидирован, одобрял теракт «11 сентября». Так, за это он был изгнан из окружного суда Блэкберна еще в 2001 году, а также за то, что угрожал персоналу и оскорблял сотрудников.

Об этом сообщает издание The Lancashire Telegraph.

Сообщается также, что Акрам не раз выражал солидарность с террористами, которые совершили этот теракт, в своих письмах знакомым и друзьям. Он сожалел о том, что на борту одного из самолетов не было судебных приставов.

Что же касается совершенного недавно теракта, то брат боевика Гульбар Акрам заявил, что его семья не оправдывает действий Малика. По его словам, у Малика были проблемы с психикой, но никто и не подозревал, что он может нанести вред людям.

Ранее редакция Курсора сообщала, что прихожане и раввин синагоги Колливила пробыли в заложниках 11 часов.

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