Топ-менеджера Apple уволили за неудачную шутку в соцсети

В TikTok появился вирусный ролик, в котором вице-президент Apple по закупкам Тони Блевинс неудачно пошутил о своем статусе и преимуществах.

Один из самых высокопоставленных руководителей Apple Inc. Тони Блевинс был уволен после того, как появился в вирусном видео на TikTok, где пошутил о том, что зарабатывает на жизнь тем, что ласкает «пышногрудых женщин».

Об этом сообщает Bloomberg.

На видео, опубликованном еще 5 сентября, к Блевинсу подошел Дэниел Мак, создатель TikTok и Instagram, в рамках серии, в которой он спрашивает владельцев дорогих автомобилей, чем они занимаются.

Мак остановил Блевинса, когда тот парковал Mercedes-Benz SLR McLaren, снятый с производства спортивный автомобиль, который стоит сотни тысяч долларов, и спросил кем он работает, что может позволить столь дорогой автомобиль. Блевинс решил ответить цитатой из фильма «Артур» 1981 года: «Люблю дорогие машины, играю в гольф и ласкаю дам, но в выходные и праздничные дни отдыхаю».

Как отмечается в материале, HR-отдел Apple считает, что такие комментарии недопустимы, учитывая, что компания выступает за гендерное равноправие и разнообразие. Таким образом, операционный директор Apple Джефф Уильямс уволил Блевинса. Тот подтвердил это и извинился перед всеми, кого могла задеть его неудачная шутка.

В то же время бывшие коллеги отмечают, что «найти ему замену будет очень тяжело, а рост доходности и доступ к новым для рынка технологиям — это во многом заслуга Тони».

Как сообщал Курсор, компания Apple обновила свои прогнозы продаж за несколько недель до выпуска iPhone 14. Падение спроса на новые гаджеты спровоцировало корпорацию принять решение о снижении темпов производства.

Ранее Курсор сообщал, что Apple сняла с продажи прошлогодние iPhone 11, 12 с шильдиком mini и 13 Pro.