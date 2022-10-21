Трамп знал, что данные о фальсификациях на выборах были ложными — судья

Федеральный судья раскритиковал Дональда Трампа, обвинив его бывшего адвоката Джона Истмана в том, что бывший президент знал о том, что данные о фальсификации результатов голосования неточны

Федеральный судья приказывает адвокату передать электронные письма Комитету от 6 января, в которых говорится о том, что Трамп знал, что цифры были неточными, сообщает NBC News.

Окружной судья Центральной Калифорнии Дэвид Картер написал в постановлении, что Истман должен передать 33 документа в комитет Палаты представителей от 6 января, включая записи, которые, по мнению судьи, не подпадали под действие адвокатской тайны из-за связи с предполагаемым преступлением.

Картер приказал, чтобы Истман, сыгравший заметную роль в попытках Трампа отменить результаты выборов 2020 года, должен предоставить восемь документов в соответствии с «исключением для адвоката и клиента в связи с мошенничеством».

Судья отметил в постановлении, что у адвоката был разговор по электронной почте, в котором он написал, что Трамп знал, что количество исков о мошенничестве на выборах в Джорджии, с которыми его команда юристов боролась в федеральном судебном процессе, было «неточным».

Картер раскритиковал Трампа за то, что он, тем не менее, продвигал иск и «клялся под присягой», что предоставленные цифры были точными.

Согласно постановлению суда, Истман написал в электронном письме в декабре 2020 года, что «хотя президент подписал подтверждение [иска государственного суда] еще 1 декабря, с тех пор ему стало известно, что некоторые из утверждений (и представленных доказательств экспертами) было неточным».

«Для него подписать новое подтверждение с этим знанием (и включение по ссылке) было бы неточно», — сказал Истман в электронном письме.

«Трамп и его адвокаты в конечном итоге подали жалобу с теми же неточными номерами, не исправляя, не уточняя и не изменяя их иным образом», — сказал Картер в приказе.

Картер описал, что электронные письма, которые Истман ходатайствовал перед судом, чтобы они не были переданы, были «достаточно связаны с заговором с целью обмана Соединенных Штатов и способствовали ему».

«Электронные письма показывают, что президент Трамп знал, что конкретные цифры фальсификаций избирателей были неверными, но продолжал рекламировать эти цифры как в суде, так и перед публикой», — сказал судья.

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