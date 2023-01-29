Туристы-харедим из США утонули: подробности

Один из покойных был известен как очень добрый человек.

Два туриста-харедим из США утонули в двух разных случаях в прошлый четверг, ныряя в морские глубины.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Первый случай произошел, когда Марти (Моше Эзра) Уайзман нырнул в прошлый четверг у берегов Арубы на карибском острове. Во время погружения у него случился сердечный приступ. Местные службы экстренной помощи пытались спасти его жизнь, но, к сожалению, безуспешно.

Умерший принадлежал к еврейской общине «Пяти городов» Нью-Йорка и был известен как очень добрый человек. Он был владельцем аптеки «Эзра» и на протяжении многих лет помогал многим нуждающимся людям.

Еще один трагический случай произошел несколько часов спустя, когда покойный доктор Говард Сол из Черри-Хилл, штат Нью-Джерси, утонул во время ныряния у берегов Флориды. Береговая охрана США искала его после того, как он пропал без вести в четверг вечером во время погружения недалеко от Голливуд-Бич.

Добровольцы-спасатели из Южной Флориды помогали местным властям в поисках. К несчастью, он был найден в пятницу умершим.

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