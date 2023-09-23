Тысячи «киндер-сюрпризов» вынесло на пляж в Германии

Довольно необычное явление на берегу Северного моря.

Жители немецкого острова Лангеог обнаружили на берегу Северного моря десятки тысяч пластиковых яиц без шоколадной глазури с игрушками внутри. Очевидно, яйца находились в контейнере, потерянном грузовым судном датской судоходной компании Maersk на пути из Роттердама в Бремерхафен во время шторма.

Об этом пишет "Вестник".

"Мы собираем все эти яйца-сюрпризы, чтобы очистить пляж", — заявила Сабини Биркфельд, работница местного детского сада, которая привела для уборки пляжа 27 «очень продуктивных» питомцев.

По данным радиостанции NDR, на берегу также были обнаружены кирпичи из конструктора Lego и некоторые другие предметы — в том числе велосипедные шины, разъемы для компьютеров, индивидуально упакованные сетевые кабели и пластиковые мешки.

По словам мэра Лангеога Уве Гаррельспа, сначала он подумал, что это чудо, но потом понял, что на самом деле это серьезная проблема.

"Это уже не весело, это большой вред окружающей среде и очень вреден для животных", - пояснил он.



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