У берегов Канады заметили гигантскую волну-убийцу

В последние несколько десятилетий такие волны, упоминания о которых встречаются в морском фольклоре, сегодня воспринимаются учеными как реальность. Такие волны непредсказуемы и часто приходят оттуда, откуда их не ждут.

В водах Канады заметили самую экстремальную волну за все время наблюдений в этой местности. Это произошло еще в ноябре 2020 года недалеко от острова Ванкувер, но сообщили об этом недавно. Высота волны составляла 17,6 метров.

Эксперты из компании MarineLabs заявили, что волны-убийцы не часто наблюдаются в открытом море. Однако, как рассказал Йоханнес Геммрих из Университета Виктории, такие волны в последние десятилетия наблюдают все чаще.

Напомним, что первая официально зарегистрированная волна-убийца была зафиксирована в 1995 году в Норвегии. Тогда высота волны составила 25,6 метров, но окружающие волны были меньше в два раза.

Что же касается волны, которую в 2020 году зафиксировали в Канаде, то она была выше окружающих волн в три раза.

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