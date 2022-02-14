Названо животное, которое лучше всех адаптируется к изменениям климата

Ученые рассказали о том, что у птиц меняются когнитивные способности в связи с глобальным потеплением. Так, все дело в размерах мозга. Именно таким птицам лучше удается адаптироваться к изменениям климата.
Об этом сообщили ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. По их словам, у многих видов птиц уменьшились тела за последние 40 лет.
Как оказалось, птицы с большим – относительно размеров тела – мозгом меньше подвержены такой тенденции.
Во время исследования эксперты проверили данные о примерно 70 тысячах птиц, которые погибли при столкновении со зданиями города Чикаго с 1978 по 2016 года.
По словам экспертов, жара является причиной теплового стресса, а вот меньше размеры тела позволяют лучше охлаждаться.
Ранее редакция нашего сайта писала, что глобальное потепление вызовет выброс радиации в Арктике.
Кроме того, Курсор сообщал, что ученые рассказали, как климатические изменения действуют на психику.
Еще напомним, что Израиль присоединится к виртуальному региональному саммиту по изменению климата.
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