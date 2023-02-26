У певицы Мадонны умер брат — BBC

Не успели утихнуть страсти вокруг певицы касательно ухода ее молодого бойфренда к другой, как теперь печальная весть вынесла имя Мадонны на первые страницы таблоидов.

Согласно сообщению, опубликованному членом семьи певицы, старший брат Мадонны Энтони Чикконе скончался в возрасте 66 лет.

Подробнее об этом информирует BBC.

Он был одним из семи братьев и сестер знаменитой певицы и, как сообщается, ушел из жизни в пятницу вечером. По данным источника, Чикконе страдал от алкоголизма и, возможно, в течение многих лет был бездомным, живя под мостом.

Его шурин, певец и автор песен Джо Генри, опубликовал новость о кончине Энтони в Instagram, сопроводив ее фотографией из прошлого. Генри заявил, что знал Энтони с 15 лет и что они с Мелани Чикконе, сестрой Мадонны, прошли многое вместе в Мичигане. В настоящее время неизвестно, что стало причиной смерти Энтони. Пока что Мадонна не прокомментировала эту трагическую потерю, но она выразила свое одобрение посту Джо Генри в Instagram.

Ранее «Курсор» информировал, кинокомпания Universal Pictures отказала Мадонне в съемках байопика. Мадонна планировала снять автобиографический фильм о самой себе, о пути к своему успеху и личной жизни. Universal Pictures выразили интерес к созданию картины, но певица за почти три года так и не предоставила сценарий и свое видение фильма.