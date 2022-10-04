За Украину или за россию: Илон Маск лично ответил Владимиру Зеленскому

Генеральный директор Tesla Илон Маск ответил в понедельник на опрос в Twitter, который опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.
«Какой Илон Маск вам нравится больше? Тот, кто поддерживает Украину? Тот, кто поддерживает россию*?», — написал Зеленский после серии неоднозначных твитов Маска о войне в Украине.
Маск ответил Зеленскому, что «я по-прежнему очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру».
На момент публикации этой новости 81 % проголосовал за Маска, который поддерживает Украину, 19 — за Маска, который поддерживает рф. В опросе приняли участие 1,6 млн пользователей.
Твит Зеленского стал реакцией на опрос Маска, в котором он спросил своих 107 миллионов подписчиков в Твиттере, согласны ли они с его четырьмя условиями мира между Украиной и россией. Многие сочли это пророссийским заявлением, так как условия Маска схожи с требованиями путина.
В этом опросе 61% из 2,2 миллиона респондентов проголосовали «против» по четырем пунктам, выдвинутым Маском, а 39% проголосовали «за».
Ранее «Курсор» сообщал, что страны Запада массово высылают российских послов после того, как рф аннексировала украинские территории.
Помимо этого, недавно министр иностранных дел россии сергей лавров сравнил США с Гитлером. По его словам, американцы подчинили себе коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент войны против россии.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!