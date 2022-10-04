За Украину или за россию: Илон Маск лично ответил Владимиру Зеленскому

Комментарии предпринимателя прозвучали в ответ на опрос, проведенный Зеленским, в ходе которого он спросил подписчиков, нравится ли им Маск, поддерживающий Украину, или тот, кто поддерживает рф.

Генеральный директор Tesla Илон Маск ответил в понедельник на опрос в Twitter, который опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

«Какой Илон Маск вам нравится больше? Тот, кто поддерживает Украину? Тот, кто поддерживает россию*?», — написал Зеленский после серии неоднозначных твитов Маска о войне в Украине.

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

Маск ответил Зеленскому, что «я по-прежнему очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру».

I still very much support Ukraine, but am convinced that massive escalation of the war will cause great harm to Ukraine and possibly the world. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022