«У россиян будет меньше боеприпасов»: появилось видео мощного взрыва недалеко от Бахмута

Вечером 15 декабря у россиян на оккупированных территориях произошел довольно мощный взрыв. В соцсетях появилось видео с, вероятно, уничтоженного склада боеприпасов российской оккупационной армии.

Сообщается, что взрывы прогремели во временно оккупированном Ирмино, что в Луганской области – на видео видны все «атрибуты «хлопка» – мощная вспышка, сильные взрывы и звуки детонации.

Как пишет военный портал Defense Express, отмечая также, что теперь «у россиян будет меньше боеприпасов» после взрыва, населенный пункт Ирмино находится ориентировочно более чем в 40 км от линии столкновения в Бахмуте, поэтому удар мог быть нанесен как с HIMARS, так и из других систем вооружения, в том числе высокоточных САУ.

Отмечается, что в последнее время такие видео с мощными взрывами на российских складах с боеприпасами на оккупированных территориях стали появляться гораздо реже – и этому есть объяснение.

Как отметил главнокомандующий ВСУ, после месяцев использования HIMARS по ряду объектов в тылах российской армии на оккупированных территориях, россии удалось адаптироваться к этой ракетной системе. Рф «подвинула» свои объекты вне зоны поражения ракет HIMARS. Некоторые объекты остались в «поле зрения» американской ракетной системы, чем активно и пользуются ВСУ.

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