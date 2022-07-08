Убийство Абу Акле: семья журналистки обрушилась с упреками на Байдена

Семья убитой палестинско-американской журналистки Ширин Абу Акле обвинила Соединенные Штаты в безнаказанности Израиля за ее убийство и попросила о личной встрече с президентом Джо Байденом во время его поездки в Израиль на следующей неделе.
В письме Байдену, размещенном в Твиттере в пятницу, семья заявила, что его администрация просто приняла выводы израильского правительства в отношении смерти Абу Акле и не обеспечила полной ответственности за ее убийство.
«Взаимодействие вашей администрации помогло обелить убийство Ширин и увековечить безнаказанность», — говорится в письме, подписанном ее братом Антоном Абу Аклехом от имени семьи.
Семья попросила показать всю информацию, которую администрация собрала по этому вопросу .
Ранее Курсор писал, что в ПА согласились передать американцам пулю, убившую журналистку Абу-Акле. В ПА отказались передать Израилю пулю, извлеченную из тела погибшей, для проведения баллистической проверки оружия, которое использовалось на месте трагедии.
Напомним также, что чиновник ПА озвучил пять требований палестинцев к Байдену. Палестинский чиновник считает, что администрация США может помочь создать надлежащий климат для возрождения израильско-палестинского мирного процесса.
Ранее Курсор писал, что президент Всемирного еврейского конгресса (World Jewish Congress) Рональд С. Лаудер заявил, что у президента США Джо Байдена есть «прекрасная возможность» решить израильско-палестинский конфликт.