Участие Ирана, Северной Кореи и Беларуси в войне в Украине: у Зеленского выступили с новым призывом

Советник президента Украины Михаил Подоляк призвал привлечь Иран, Северную Корею и Беларусь к ответственности за их участие в войне россии* в Украине.
Твит Подоляка появился на следующий день после того, как Белый дом обвинил Северную Корею в поставках оружия частной российской наемной фирме «Группа Вагнера» для поддержки войск москвы в Украине.
Киев обвинил Тегеран в поставке москве тысяч своих беспилотников, которые использовались в смертоносных атаках на такие города, как Киев и Запорожье.
Первоначально отрицая присутствие иранских беспилотников в Украине, правительство Тегерана затем признало, что оно поставило «небольшое количество» беспилотных летательных аппаратов в россию за несколько месяцев до того, как владимир путин начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее разрешил кремлю использовать его страну в качестве платформы для отправки десятков тысяч российских военнослужащих в Украину, в то время как российские военные самолеты продалжают взлетать с белорусских баз. Но Лукашенко не вступил в войну напрямую и не послал в бой свои войска.
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Кроме того, в Европейском совете сделали заявление по поводу членства россии в Совбезе ООН.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.