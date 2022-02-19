Ученые из США рассказали о неожиданном свойстве иммунитета от коронавируса

Исследователи заявили, что даже довольно низкий уровень антител будет продолжать обеспечивать некоторую защиту от коронавируса до тех пор, пока вирус не мутирует и не появится новый штамм.

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета заявили, что примерно на протяжении шести месяцев иммунитет от коронавируса только крепнет. Это происходит несмотря на то, что количество антител снижается.

Как рассказал Али Эллебеди, который и руководил исследованием, если бы вирус не мутировал, то большинство привитых людей, имели бы сверхмощный иммунитет.

Главная проблема в том, что вирус мутирует, а потому полученный иммунитет хорошо защищает лишь от изначального штамма.

Сейчас команда исследователей занимается изучением бустерных прививок, как именно они влияют на новые варианты коронавируса.

Ранее редакция Курсора сообщала, что врачи заявили, что почти половина населения Израиля заразилась Омикроном. В Израиле было зарегистрировано 2,2 миллиона подтвержденных инфекций Омикрон, но эпидемиологи подсчитали, что фактическое число случаев было намного выше — около 4,5 миллионов, что составляет почти половину населения Израиля.

Кроме того, наш портал писал, что врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы подхватить продолжительный COVID-19. Люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса после инфицирования.

Еще напомним, что ученые рассказали об опасности нового подвида штамма Омикрон.

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