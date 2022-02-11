Ученые NASA показали первые снимки Венеры в видимом свете

Новые изображения могут помочь ученым узнать больше о геологии поверхности Венеры, о том, какие минералы могут там присутствовать, а также о ее эволюции.

Космический зонд, который был запущен экспертами из NASA, Parker Solar Probe смог снять Венеру при помощи своего широкоугольного формирователя изображений. Речь идет о ночной стороне планеты в длинах волн видимого спектра.

Все изображение объединили в один видеоролик, с которым можно ознакомиться ниже:

На видео можно увидеть слабое свечение на поверхности Венеры. Оно показывает континентальные регионы, равнины, а также плато. Вокруг планеты также светится ореол кислорода в атмосфере.

Как рассказал один из авторов нового исследования Брайан Вуд, Венера является третьей по яркости планетой на небе.

Ранее редакция Курсора сообщала, что SpaceX собрала величайшую ракету в Истории.

Кроме того, мы писали, что астрономы смоделировали полет сквозь туманность Пузырь.

Еще напомним, что в сети показали видео гибели спутников Starlink.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.