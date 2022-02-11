Ученые NASA показали первые снимки Венеры в видимом свете

Космический зонд, который был запущен экспертами из NASA, Parker Solar Probe смог снять Венеру при помощи своего широкоугольного формирователя изображений. Речь идет о ночной стороне планеты в длинах волн видимого спектра.
Все изображение объединили в один видеоролик, с которым можно ознакомиться ниже:
На видео можно увидеть слабое свечение на поверхности Венеры. Оно показывает континентальные регионы, равнины, а также плато. Вокруг планеты также светится ореол кислорода в атмосфере.
Как рассказал один из авторов нового исследования Брайан Вуд, Венера является третьей по яркости планетой на небе.
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