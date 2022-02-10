SpaceX собрала величайшую ракету в Истории

Сегодня утром SpaceX собрала полноценный прототип ракеты Starship с обеими ступенями — компания Илона Маска успешно соединила прототип межпланетного корабля Starship 20 с прототипом ускорителя Super Heavy Booster 4. Итого их длина достигла 120 метров.

Сообщается, что в сборке использовалась Мехазилла – 140-метровая башня для обслуживания Starship с роботизированными манипуляторами. Она будет ловить первую степень Super Heavy по возвращении.

Весь процесс сборки прошел максимально гладко и отлаженно. В ходе операции за манипуляциями с воздуха наблюдали дроны.

Напомним, SpaceX впервые собрала полноценный прототип ракеты Starship с обеими ступенями в августе 2021 года. После этого ракету снова разобрали для дополнительных испытаний обеих ступеней отдельно, в том числе прожигания ускорителя и его проверку на герметичность.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Илон Маск заявил — колонизация Марса возможна уже через 5 – 10 лет.

Известный миллиардер и изобретатель Илон Маск заявил, что SpaceX планирует высадить человека на Марсе в лучшем случае – через 5 лет, в худшем – через 10 лет.

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