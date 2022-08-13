Ученые нашли странное морское существо, которое назвали в честь Дарта Вейдера

15:02, Сегодня
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Фото: canva.com

В рамках исследования всего рода гигантских изопод, который насчитывает около 20 видов, ученые взяли образцы ДНК у юкатанской мокрицы и выяснили, что последовательность двух генов отличается от других сородичей.

Ученые из Международной группы нашли в Мексиканском заливе новый вид глубоководных изопод – ракообразных Bathynomus. Животные были обнаружены в водах рядом с Юкатаном. Оно по внешнему виду напоминает наземную мокрицу, но крупнее в 25 раз. Примечательно, что изоподы по внешнему виду схожи со шлемом известного злодея из «Звездных войн» Дартом Вейдером.

О новом исследовании пишет журнал Live Science.

Новая изопода уже получила неофициальное название – Ванильный Вейдер. Ванильный, потому что имеет нежный бежевый окрас. Правда, пока найден лишь один представитель нового вида. Он спокойно обитал на глубине 600–800 метров и не встречался с людьми, пока не попался в ловушку с наживкой.

То, что этот вид ранее не встречался науке, ученые смогли выяснить только после генетических исследований. На всякий случай специалисты провели сразу два теста.

 

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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