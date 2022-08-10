Фотограф показал жуткие кадры с крокодиловой фермы в Камбодже

Фото: pixabay.com

Крокодиловые фермы в Камбодже – это не просто аттракцион для туристов, где можно посмотреть на экзотических животных, но и настоящее фермерское хозяйство, целью которого является получение конечного продукта – крокодиловой кожи.

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Автор материала: Ирен Давид