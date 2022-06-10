Ученые нашли в далекой галактике странный повторяющийся сигнал

Предполагается, что источник сформировался совсем недавно. По словам ученых, он может находиться в очень сложной плазменной среде.

Ученые находят в космосе большое количество объектов и явлений, которые сложно объяснить с точки зрения современной науки. Иногда проблема заключается в том, что находки слишком далеко от Земли. Так, эксперты смогли выявить таинственный сигнал, который повторяется раз за разом. Ему дали название FRB 190520B. Он был обнаружен еще в 2019 году.

Об этом написали в журнале Nature.

Астрономы провели дополнительные наблюдения и определили несколько его удивительных характеристик. Оказалось, что сигналы поступали из окраин очень старой карликовой галактики, расположенной на расстоянии почти 4 миллиарда световых лет от нашей планеты.

В промежутках между радиовсплесками источник производит более слабое радиоизлучение.

Кроме того, наш сайт писал, что космический рассвет начался на 200 млн лет позже предполагаемого. Ученые считают, что космический рассвет начался примерно через 250-350 миллионов лет после Большого взрыва. Появились не только первые звезды, но и первые галактики, и свет звезд начал реионизировать водородный газ, заполняющий Вселенную, отсюда и период, известный как реионизация.

Также Курсор сообщал, что в новый мощный телескоп NASA врезался микрометеороид.

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