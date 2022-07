Ученые научно подтвердили древнюю морскую легенду

Молочным морем ученые назвали таинственное явление свечение воды в океане, которые многие столетия моряки наблюдали, но еще не было фотографий этого феномена. По словам ученых, причина возникновения молочного моря возникает свечение биолюминесцентных бактерий в воде. Однако этот феномен можно наблюдать только один или два раза в год и длится он не очень долго. Именно из-за этого ученым не удавалось его сфотографировать.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам ученых, причина возникновения молочного моря возникает свечение биолюминесцентных бактерий в воде. Однако этот феномен можно наблюдать только один или два раза в год и длится он не очень долго. Именно из-за этого ученым не удавалось его сфотографировать.

«Такие молочные моря невозможно увидеть недалеко от берега, потому что их можно наблюдать очень далеко в океане. Ученые не знаю, в какое время нужно отправить научный корабль, чтобы сделать фотографию этого явления. На сегодня очень немногим людям посчастливилось наблюдать это явление лишь немногие люди были свидетелями этого явления», — заявил Стивен Миллер из университета штата Колорадо (США).

Это свечение в воде возникает из-за биолюминесцентных бактерии, которые светятся, реагируя на изменения океанских течений из-за особых атмосферных условий.

Миллер отметил, что в течение многих лет он хотел найти доказательства существования этого молочного моря и наконец-то удача ему улыбнулась и он смог это сделать.

У Миллера уже имелись спутниковые фотографии, на которых было сфотографировано белое пятно в Индийском океане, площадь которого составляла почти 100 тыс. кв.км. Ученый предположил, что это может быть то самое молочное море, которое он ищет.

Однако через время ученый получил сообщение от моряков, плавающих в восточной части Индийского океана. Они сообщили, что им удалось сфотографировать необычное белое пятно в океане. Выяснилось, что спутники и моряки одновременно вели наблюдение за одним и тем же необычным феноменом в воде. Теперь фотографии моряков — это первые наземные доказательства того, что молочные моря существуют.

По словам Миллера, первые упоминания о светящихся молочных морях появились еще в 18 веке. Но до сегодняшнего времени не было доказательств, которые бы подтвердили существование этого явления. Он добавил, что теперь есть фотографии, подтверждающие это явление.

Ученые отметил, что для дальнейших исследований необходимо спецоборудование, чтобы взять пробы воды, выяснить точный состав молочных морей и получить новые фотографии.

Также о другой встрече моряков с молочным морем можно прочитать в работе ученых, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Загадка древнеегипетской мумии: ученые сделали неожиданное открытие. Ученые были заняты попытками выяснить причину смерти «Таинственной дамы», 2000-летней древнеегипетской мумии.

анее Курсор писал, что в Перу обнаружили давнюю гробницу инков. В гробнице, вырытой под домом, хранились останки богатых людей. Эксперты пришли к такому выводу, потому что останки были найдены завернутыми в одежду, вместе с керамикой и богатыми украшениями.

Курсор также сообщал, что археологи обнаружили произведения искусства эпохи Сасанидов в Иране. Открытия были сделаны во время пятого археологического сезона, проведенного в долине недалеко от деревни Робат-э-Сефид/Базе Хур в стратегическом географическом пункте, через который проходит главная караванная дорога с севера на юг.

Наша редакция писала, что в Ирландии обнаружили крепость бронзового века возрастом более 3000 лет. Крепость, построенная между 800 и 1200 годами до нашей эры, уникальна тем, что в ней использовались валы, которые заполнялись водой в зависимости от погоды и времени года.