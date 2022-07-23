Ученые обнаружили подводное «озеро смерти»

Ученые, проводя исследования в Мексиканском заливе, наткнулись на подводное «озеро смерти», убивающее практически все, что может попасть в него. Это озеро у побережья Нового Орлеана получило название Джакузи отчаяния.

Об этом сообщает BGR.

По словам исследователей, это подводное соляное озеро, в котором много метана. Из-за этого вода в озере стала токсичной. Ученые отметили, что в обнаруженном озеро в пять раз больше концентрации соли, чем в окружающем его океане. Также ученые хотят понять, как получилось так, что вода океана вокруг этого озера нормальная. Вероятно, это связано с плотностью воды.

Ученые изучали это озеро, используя роботизированные подводные лодки. Они хотели получить больше информации об обитателях этого озера, которые смогли выжить в такой токсичной воде. В этом озере погибает почти все живое, но некоторые формы жизни могут в нем существовать.

Ученые отметили, что подобные области можно обнаружить и в океане, при этом могут быть еще не обнаруженные такие области.

Океаны скрывают много тайн и не все еще были раскрыты исследователями.

Есть предположение, что много миллионов лет назад Мексиканский залив был намного мельче. После испарения воды остались огромные соляные слои. Со временем таких слоев соли становилось все больше и больше, погребая соль и создавая под всем этим давление. Давление становилось все больше, в результате чего слои треснули и выпустили большое количество соли в воду вокруг себя. Вот так и образовалось это озеро, получившее название Джакузи отчаяния.

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