Ученые показали удивительное изображение галактики ESO 137-001

Длинные хвосты из выброшенного газа придают галактике специфический вид: растянутые голубые волокна напоминают по форме щупальца медузы или пушинки созревшего цветка одуванчика

Ученые показали изображение хвоста галактики ESO 137-001, который простирается на 260 тысяч световых лет.

Предполагается, что звезды формируются в этом хвосте, который был сформирован при помощи гравитационных сил звездного скопления Южного Треугольника.

Сообщается, что эту зону будет изучать космический телескоп Уэбб. Новое исследование поможет больше узнать о формировании звезд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Ранее наш сайт сообщал, что ученые нашли новое доказательство существования инопланетян. В грунте метеорита Рюгу были найдены аминокислоты, которые могут говорить о наличии живых существ за пределами Солнечной системы. К такому выводу пришли ученые из Йокогамского государственного университета.

Кроме того, Курсор писал, что космический телескоп стоимостью 10 млрд долларов столкнулся с метеоритом. В конце мая самый дорогой космический телескоп в истории, «Джеймс Вебб», столкнулся с небольшим метеоритом, который повредил одно из его позолоченных зеркал.

Еще напомним, что космический рассвет начался на 200 млн лет позже предполагаемого.