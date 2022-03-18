Ученые показали пучок антиматерии протяженностью 60 триллионов километров

Новые наблюдения, проведенные той же группой исследователей, которая и открыла объект в 2020 году, показали, что луч примерно в три раза длиннее, чем предполагали ученые.

Ученые NASA при помощи телескопа Чандра смогли снять космический пучок материи и антиматерии, который имеет протяжность около 60 триллионов километров. Впервые этот космический объект был обнаружен в 2020 году, однако остановит его длину удалось не сразу.

Источником луча-пучка является пульсар, который обозначили PSR J2030+4415 Примечательно, что пульсар очень маленький. Его диаметр составляет лишь 16 километров. Он находится примерно в 1600 световых годах от Земли.

Увидеть этот занимательный космический объект можно на видео ниже:

Ранее Курсор сообщал, что астрономы обнаружили уникальную пару коричневых карликов с одним удивительным свойством. Ученые из международной группы выяснили, что в космосе существует бинарная система коричневых карликов, которые находятся друг от друга на рекордном расстоянии. Система называется «CWISE J014611.20-050850.0AB». Карлики в ней разделены 129 астрономическими единицами космического пространства.

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