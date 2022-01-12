Чилийский стартап начал изготавливать искусственное мясо из персиков, бамбука и нута

В мире существует несколько разновидностей искусственного мяса. В одном случае мясо выращивают искусственно в специальных лабораториях, в другом — используют заменители мяса растительного происхождения. Чилийский стартап пошел по пути растительной альтернативы, но нашел свой оригинальный подход к производству «куриного мяса».

Сообщается, что новый вкус для альтернативного «куриного мяса» от чилийского стартапа придумал не человек, а машина, управляемая искусственным интеллектом.

По словам специалистов, продегустировавших продукт компании NotCo, искусственное мясо из персиков, бамбука и нута практически ничем не отличается по вкусу от оригинала.

После патентования технологии производства, стартап получил миллионные инвестиции.

На данный момент компания NotCo планирует выпускать искусственную курятину для Чили, Аргентины и Бразилии. Позже — поставлять свою продукцию на рынки США и Канады.

Известно, что на данный момент компания сотрудничает с региональными отделениями таких крупных компаний, как Burger King, Starbucks и Papa John’s.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в США провели экспериментальную операцию по пересадке человеку сердца свиньи.

Успех этой экспериментальной операции будет означать новую надежду для многих тысяч людей.

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