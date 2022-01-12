Чилийский стартап начал изготавливать искусственное мясо из персиков, бамбука и нута

Сообщается, что новый вкус для альтернативного «куриного мяса» от чилийского стартапа придумал не человек, а машина, управляемая искусственным интеллектом.
По словам специалистов, продегустировавших продукт компании NotCo, искусственное мясо из персиков, бамбука и нута практически ничем не отличается по вкусу от оригинала.
После патентования технологии производства, стартап получил миллионные инвестиции.
На данный момент компания NotCo планирует выпускать искусственную курятину для Чили, Аргентины и Бразилии. Позже — поставлять свою продукцию на рынки США и Канады.
Известно, что на данный момент компания сотрудничает с региональными отделениями таких крупных компаний, как Burger King, Starbucks и Papa John’s.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в США провели экспериментальную операцию по пересадке человеку сердца свиньи.
Успех этой экспериментальной операции будет означать новую надежду для многих тысяч людей.
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