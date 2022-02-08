Ученые предупредили о массовом вымирании коралловых рифов

Коралловые общины, как правило, требуют не менее 10 лет, чтобы восстановиться, при условии, что в это время не будет других источников загрязнения. Повышение температуры океана сокращает время для восстановления сверх способности кораллов к адаптации.

Ученые из школы биологии Университета Лидса заявили, что глобальное потепление станет причиной гибели большинства коралловых рифов. Более того, они погибнут даже в том случае, если человечеству удастся улучшить ситуацию.

Исследование было опубликовано в научном журнале PLOS Climate.

Все дело в том, что кораллы не могут восстанавливаться быстро. Поэтому среднее увеличение температуры на 1,5 °С по сравнению с доиндустриальным уровнем приведет к тому, что более 99 процентов коралловых рифов в мире не смогут оправиться от все более частых периодов морской жары.

Если же потепление не остановится и достигнет отметки в 2 градуса, то уровень смертности составит 100 процентов.

Как рассказала одна из авторов исследования Адель Диксон, для кораллов нет безопасного предела глобального потепления.

Отметим, что коралловые рифы являются не только источником дохода для большого количества людей, но и домом для множества морских организмов, рыб и ракообразных.

Ранее Курсор сообщал, что по словам ученых, волны экстремальной жары в океане превратились в норму.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что экологи придумали новый способ спасти леса от гибели.

Еще напомним, что ученые подсчитали количество неоткрытых видов деревьев.

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