Ученые придумали новый способ ликвидации раковых клеток

По словам ученых, новый подход может помочь в борьбе с труднодоступными опухолями головного мозга и простаты у человека. Точность «попадания» металлических сфер, разрушающих раковые клетки, примерно до 0,3 мм.

Ученые из Великобритании смогли создать магнитные «семена», которые нагреваются в организме и убивают раковые клетки.

О новом исследовании сообщает научный журнал Advanced Science.

Новая методика предполагает использование магнитно-резонансного томографа, так как он влияет на металлические сферы диаметром 2 мм и перемещает их к опухоли. Далее под влиянием магнетизма сферы получают тепло и с помощью него уничтожают раковые клетки.

Как рассказала доктор Ребекка Бейкер из Центра передовой биомедицинской визуализации Университетского колледжа Лондона, при помощи аппарата МРТ медики могут гарантировать, что вся процедура проводится с точностью и без необходимости открытого операционного вмешательства.

Новая методика была протестирована на лабораторных мышах.

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