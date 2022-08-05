Ученые продемонстрировали удивительные фото галактики Колесо телеги

В этой галактике астрономы обнаружили нетермические источники радиоизлучения, которые расположены подобно спицам колеса.

Ученые показали удивительные фотографии галактики Колесо телеги, которые были сделаны космическими телескопами Hubble и Джеймс Уэбб.

Так, снимок, который сделал Hubble показывает галактику в голубом цвете. Так, сверкающие голубые области указывают на места рождения звезд. Эти облака голубого цвета имеют кометообразную форму. Они двигаются со скоростью в несколько световых лет.

А вот красная фотография, сделанная телескопом Джеймс Уэбб, дает возможность увидеть ранее невидимые для астрономов звезды. Все благодаря инфракрасному «зрению» телескопа, которое может проходить сквозь облака газа и пыли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Ранее редакция нашего портала сообщала, что в Израиле создали места для наблюдения за метеорным потоком Персеиды. Это событие произойдет во время пика метеорного потока Персеиды, который продлится с 7 по 11 августа и будет проходить с 20:00 до полуночи.

Кроме того, Курсор писал, что ученые выяснили происхождение редкого минерала на Марсе.

Еще напомним, что ученые рассчитали вероятность смерти от упавшего космического мусора.