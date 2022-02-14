В Австралии будут делать удобрения для городских растений из человеческой мочи

Для этого ее будут перерабатывать особенным образом при помощи специальных биотуалетов. Технологию сначала протестируют в Сиднее и Брисбене.

В Австралии хотят использовать человеческую мочу для того, чтобы изготавливать из нее удобрения для растений. Для этого на улицах городов будут установлены специальные биотуалеты с фильтрами. Они будут отделять калий, фосфор и азот из мочи. Эти элементы благотворно влияют на рост растений.

Технология была разработана инженером-химиком Стефаном Фрегием, а также его коллегами. Он уверен, что добывать удобрения из мочит куда безопаснее, чем из горных пород.

Технология создана таким образом, чтобы система фильтрации функционировала без контроля человека.

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