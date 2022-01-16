Ученые рассказали, как бустерная прививка от коронавируса влияет на организм

По словам экспертов, это может ослабить иммунитет.

По словам экспертов из Европейского медицинского агентства, регулярные бустерные прививки от коронавируса могут плохо повлиять на иммунитет.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

По словам экспертов, нельзя делать бустерные прививки каждые четыре месяца. Поэтому специалисты порекомендовали сосредоточиться на программах бустерной вакцинации ближе к холодному сезону.

Как рассказал глава подразделения организации по биологическим угрозам Марко Кавалери, бустерные прививки можно делать не более двух раз в год. Специалисты уверены, что оптимальный срок между уколами 6-9 месяцев.

Ранее редакция Курсора сообщала, что названа страна, в которой от коронавируса привилось 90 процентов населения. Речь идет о Китае. Как рассказал представитель Государственного комитета по делам здравоохранения Хэ Цинхуа, вакцины от COVID-19 получили уже 1,26 миллиарда жителей страны. А вот две прививки из них получили даже 1,22 миллиарда человек.

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