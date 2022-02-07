Ученые рассказали, как коронавирус влияет на кожу

Многие ученые заявляют о том, что штамм Омикрон вызывает нетипичные для прошлых вариантов коронавируса симптомы. И вот на портале OBOZREVATEL, опираясь на данные британских и американских ученых, собрали шесть симптомов этой инфекции, которые портят кожу.
- Обесцвеченная кожа. Об этом симптоме сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США. Это осложнение вызвано низким уровнем кислорода в крови.
- Крапивница. Об этом симптоме многие пациенты сообщили через приложение ZOE Symptom Tracker. Вызывает сильный суд, появляется внезапно на конечностях.
- Потница. Еще один вид сыпи, который появляется по всему телу и может продержаться довольно продолжительное время.
- Сыпь на пальцах ног. Такой симптом уже успели назвать «Коронавирусными пальцами». Пальцы ног при коронавирусе могут покраснеть или стать фиолетовыми.
- Потрескавшиеся губы. Как рассказали ученые из Британской ассоциации дерматологов, губы при Омикроне могут трескаться и сильно болеть. Кроме того, болезненные ощущения могут возникать и в полости рта.
- Сухая кожа. Сухость кожи – также симптом, на который часто жалуются пациенты с Омикроном. Она может выражаться даже в виде экземы на груди и шее.
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