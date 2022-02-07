Ученые рассказали, как коронавирус влияет на кожу

Данные британских и американских медиков дают основания говорить о шести проявлениях: бледности кожи, крапивнице, потнице, «коронавирусных пальцах», сухости губ и кожи.

Многие ученые заявляют о том, что штамм Омикрон вызывает нетипичные для прошлых вариантов коронавируса симптомы. И вот на портале OBOZREVATEL, опираясь на данные британских и американских ученых, собрали шесть симптомов этой инфекции, которые портят кожу.

Обесцвеченная кожа. Об этом симптоме сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США. Это осложнение вызвано низким уровнем кислорода в крови. Крапивница. Об этом симптоме многие пациенты сообщили через приложение ZOE Symptom Tracker. Вызывает сильный суд, появляется внезапно на конечностях. Потница. Еще один вид сыпи, который появляется по всему телу и может продержаться довольно продолжительное время. Сыпь на пальцах ног. Такой симптом уже успели назвать «Коронавирусными пальцами». Пальцы ног при коронавирусе могут покраснеть или стать фиолетовыми. Потрескавшиеся губы. Как рассказали ученые из Британской ассоциации дерматологов, губы при Омикроне могут трескаться и сильно болеть. Кроме того, болезненные ощущения могут возникать и в полости рта. Сухая кожа. Сухость кожи – также симптом, на который часто жалуются пациенты с Омикроном. Она может выражаться даже в виде экземы на груди и шее.

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