В Хайфе собираются организовать «перепись кабанов»

С помощью компьютерной программы животные будут идентифицированы и внесены в базу данных. Подрядчик также будет должен реагировать на сообщения жителей о кабанах.

Муниципалитет Хайфы собирается объявить тендер по поиску подрядчика, который бы следил за кабанами в городе. Это делается для того, чтобы установить точное количество животных, которые живут чуть ли не на улицах.

В мэрии предполагают, что количество диких кабанов в Хайфе примерно 400-500. Однако многие жители уверены, что на самом деле особей больше.

Подрядчик должен будет заняться мониторингом и «переписью» животных.

Для диких кабанов построят специальные ловушки, за которыми будет вестись наблюдение. На каждое животное будут наносить специальную метку с номером. Если же кабан будет вести себя подозрительно, его быстро идентифицируют, выловят и усыпят.

Ранее Курсор сообщал, что в Китае из соленого озера спасли снежного барса. Снежный леопард, который попалв соленое озеро, был спасен местными жителями и полицией. Животное угодило в ловушку в провинции Цинхай, северо-восток Китая.

Кроме того, мы писали, что ученые выяснили невероятный факт о пауках. Ученые из США выявили, что пауки вида Larinioides sclopetarius используют свою паутину не только для того, чтобы ловить жертв. Они также слышат при ее помощи.

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