Ученые рассказали, насколько высок риск повторного заражения Омикроном и Дельтой

Проведя тщательное исследование, ученые выяснили, что защита от повторного заражения Омикроном, обеспечиваемая перенесенной инфекцией, может составлять всего 19 процентов.

Ученые из Имперского колледжа Лондона решили сравнить, насколько велик риск повторного заражения штаммами коронавируса Омикрон и Дельта.

Об этом сообщает издание Express.

Как оказалось, заразиться второй раз Омикроном куда более вероятно, чем Дельтой. Более того, такая вероятность выше в 5,43 раза. Во время исследования эксперты проанализировали все положительные ПЦР-тесты, которые были сделаны в Великобритании в период с 29 ноября по 11 декабря 2021 года.

По словам ученых, организм после перенесенной инфекции вырабатывает иммунитет, уровень защиты которого примерно 19 процентов.

Ранее Курсор сообщал, что врачи назвали самые нетипичные симптомы штамма Омикрон.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что вирусолог назвал уровень антител, который поможет защитить от коронавируса. Антитела могут показать насколько высок уровень защиты человека от тяжелых форм ковида. Так, если у человека в крови более 500 антител к коронавирусу, вызванная им инфекция будет протекать в легкой форме.

Еще напомним, что врач назвал главную ошибку при лечении Омикрона.

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