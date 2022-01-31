Врачи назвали самые нетипичные симптомы штамма Омикрон

По словам медиков, быстрое распознавание симптомов и самоизоляция в случае возникновения симптомов могут помочь остановить распространение Омикрона.

Медики из Великобритании назвали некоторые симптомы, которые могут быть неочевидными при заражении штаммом коронавируса Омикрон. Речь идет о головокружении, звоне в ушах, а также потере слуха и чувстве напряжения в области глазах. По словам экспертов, эти симптомы могут появляться и исчезать на протяжении дни.

Симптомы были названы в новой инструкции Национальной службы здравоохранения Англии.

Кроме того, как рассказали медики, у больных коронавирусом также встречаются лихорадка или озноб, кашель, потеря или искажение обоняния, или вкуса.

Что касается головокружения, то этот симптом часто встречается при вирусных инфекциях, так как часто поражается и вестибулярная система.

Ранее Курсор сообщал, что медики рассказали, кто чаще попадает в больницу с Омикроном. Ученые из США сравнили статистику госпитализаций с коронавирусом среди привитых и непривитых людей. В данном исследовании учитывались только случаи заболевания штаммом Омикрон.

Кроме того, мы писали, что врач рассказала, придется ли вакцинироваться от коронавируса на протяжении всей жизни.

Еще напомним, что врачи рассказали, как помочь себе при Омикроне.

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