Ученые рассказали, смогут ли люди колонизировать Марс

Эксперты назвали главную проблему, с которой столкнутся колонисты.

Ученые рассказали о том, что марсианские колонисты столкнутся с большим количеством заболеваний, а также проблемами с продовольствием, так как будут полностью зависеть от поставок с Земли.

Об этом пишет Screen Rant.

Как рассказал антрополог Кэмерон Смит из Университета штата Орегон, освоение Красной планеты будет куда более тяжелым испытанием, чем кажется многим.

Так, эксперт рассказал, что нехватка продовольствия и нарушение поставок еды могут заставить колонистов прибегнуть даже к каннибализму. Поэтому вопрос о поставках необходимо проработать с особой тщательностью.

Ученые уверены, что куда легче Марса будет проходить колонизация Каллисто (спутник Юпитера) или Титана (спутник Сатурна).

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