Ученые выяснили, что скука провоцирует у человека садистические наклонности

Эксперты уверены, что в некоторых случаях люди пытаются смягчить негативные эмоции, связанные со скукой, весьма кровожадными способами.

Ученые из Орхусского университета, который находится в Дании, выявили неожиданный фактор, влияющий на появление у человека садистического поведения. Как оказалось, это скука.

Об этом сообщает издание MedicalXPress.

Эксперты провели метаанализ девяти других исследований, которые посвящены изучения садистических наклонностей и поведения у человека.

В одном из исследований добровольцам показывали видео. Половина из них была сделана намерено скучными. И вот между роликами людей просили развлечься довольно странным способом.

Ученые насыпали в блендер личинки насекомых и предложили участникам их перемолоть. На такое сомнительное развлечение начали соглашаться как раз те, кто смотрел скучные видеоролики.

К счастью, личинки оказались ненастоящими, так что во время исследования ни одно насекомое не пострадало.

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