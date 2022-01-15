Стоматологи назвали четыре продукта для сияющей улыбки

Не стоит забывать, что состояние зубов важно не только для внешней красоты, также от состояния зубов зависит состояние организма в целом.
Об этом сообщает Країна здоров’я.
Существуют продукты, которые могут очищать зубы, уменьшить налет и которые придают более здоровый вид. Также они помогают соблюдать гигиену в ротовой полости.
Клубника. Неожиданно, но эта ягода удаляет налет с зубной эмали за счет содержащийся в ней аскорбиновой кислоте.
Морковь. Этот овощ нейтрализует ферменты и кислоты во рту, которые возникают после употребления сладкого. Поэтому чтобы избежать повреждения зубов, стоит включать морковь в сыром виде в свой рацион.
Кокосовое масло. В нем содержится ценная лауриновая кислота, которая нейтрализует бактерии и отбеливает зубы, поэтому в качестве домашнего отбеливания можно использовать это масло.
Семена и орехи. Помогают удалить зубной налет. Кроме того, в них содержится много белка и кальция, что полезно для зубов и десен. Включив из вой рацион орехи или семена, легко удалить налет и отбелить зубы.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что врачи назвали признаки дефицита витамина D в организме.
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