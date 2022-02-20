Ученые выяснили, что у плесени есть «глаза, которыми она видит

Биологи исследовали вид цианобактерий под названием Synechocystis. Эти бактерии имеют круглую форму. Как оказалось, когда свет попадает на бактерию, она начинает движение к его источнику.

Биологи выяснили, что плесень имеет что-то на подобии глаз, которыми она видит мир. Более того, она может передвигаться к источнику света. Плесень состоит из цианобактерий и других одноклеточных организмов. Они используют в качестве глаза все свое тело.

Во время исследования ученые выяснили, что, когда свет попадает на одну сторону бактерии, она начинает действовать как линза, преломляет свет и фокусирует его в одной точке на противоположной стороне.

Затем специальные рецепторы улавливают концентрацию света, а потом бактерия начинает движение в сторону источника света.

Самое удивительное то, что цианобактерия видит мир примерно так же, как и человеческий глаз.

Ранее Курсор сообщал, что ученые заявили, что привлекательность людей может зависеть от иммунитета. Ученые из США выяснили, что есть связь между внешностью и уровнем иммунитета. Для этого 159 участникам полностью проверили иммунитет и состояние здоровья.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что ученые выяснили невероятный факт о пауках. Ученые из США выявили, что пауки вида Larinioides sclopetarius используют свою паутину не только для того, чтобы ловить жертв. Они также слышат при ее помощи.

Еще напомним, что ученые назвали орган, который коронавирус разрушает даже через год после выздоровления.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.